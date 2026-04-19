Rapina in banca a Napoli il percorso di fuga sotterraneo dei banditi sotto la lente degli investigatori

Una rapina si è verificata in una banca di Napoli, con i banditi che sono fuggiti attraverso un percorso sotterraneo. Le forze dell’ordine hanno condotto ricognizioni nel sottosuolo per raccogliere prove e capire i dettagli dell’azione. Attualmente, gli investigatori stanno analizzando i filmati registrati nelle vicinanze, con l’obiettivo di seguire i movimenti dei sospetti. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Dopo le ricognizioni nel sottosuolo, adesso la caccia dei carabinieri si concentra sui video girati nel mondo di sotto. Tra cunicoli, fango e diramazioni: gli investigatori stanno analizzando frame dopo frame per ricostruire il percorso di fuga dei rapinatori del colpo di Napoli. Un reticolo lungo oltre due chilometri tra condotte e scavi, dove la banda ha lavorato per settimane. Non solo a mano: sottoterra è stato trovato anche un flessibile, insieme ad altri attrezzi. Un lavoro silenzioso, nascosto, che ha portato dritto sotto il caveau della banca.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Rapina in banca a Napoli, il percorso di fuga sotterraneo dei banditi sotto la lente degli investigatori Notizie correlate Napoli, rapina in banca con ostaggi: caccia ai banditi armati in fugaÈ caccia ai banditi che, nella tarda mattinata, hanno assaltato la filiale del Credit Agricole di piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Vomero a... La dinamica della rapina in banca a Napoli, i banditi avevano maschere da attori: il racconto degli ostaggiLa dinamica della rapina alla banca Credit Agricole di piazza Medaglie d'Oro all'Arenella. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa interna; Rapina in banca a Napoli, nei video della sorveglianza le immagini dei rapinatori; Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Ore 14 Sera - Rapina a Napoli: le immagini delle cassette di sicurezza svuotate e la rabbia dei clienti - Video. Rapina in banca a Napoli: oltre 40 cassette di sicurezza trafugate. Rapinatori con la maschera di The RockIn diretta da Napoli le ultime notizie sulla rapina alla Credit Agricole di piazza Medaglie d'oro all'Arenella del 16 aprile ... fanpage.it Rapina in banca a Napoli, il testimone racconta i 20 minuti di terrore: «Ci hanno detto che ci avrebbero uccisi se fossero entrati i carabinieri»Dopo la rapina in banca a Napoli, arrivano nuovi racconti degli ostaggi della banda che ha assaltato la filiale Credit Agricole. Un testimone racconta al quotidiano Il Mattino l’inizio ... leggo.it Rapina a Napoli, il nodo risarcimenti: pochi euro ai clienti beffati. Dovranno dimostrare cosa c'era nelle cassette - facebook.com facebook Rapina a #Napoli, parla il geologo: "Il cunicolo non è consolidato". Cosa sappiamo finora x.com