Rapina ufficio postale Qualiano | banditi armati in fuga

Nella giornata di oggi, due uomini armati sono entrati nell’ufficio postale di Qualiano, minacciando dipendenti e clienti prima di fuggire con il denaro presente. L’episodio si è verificato durante le ore diurne e subito sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine. Al momento, non ci sono notizie sui responsabili o sul modo in cui siano riusciti a dileguarsi.

Due malviventi armati assaltano l’ufficio postale di Qualiano in pieno giorno, minacciano dipendenti e clienti e fuggono con il bottino: indagini in corso. Momenti di forte tensione nella tarda mattinata di oggi a Qualiano, dove si è verificata una rapina all’interno dell’ufficio postale situato in piazza Rosselli. L’episodio si sarebbe verificato intorno alle ore 12, quando due individui hanno fatto irruzione nei locali aperti al pubblico. I malviventi, armati secondo le prime ricostruzioni, hanno minacciato il personale presente e i clienti, generando panico all’interno della struttura. La rapina. L’azione è stata rapida: sotto la minaccia dell’arma, i dipendenti sarebbero stati costretti a consegnare il denaro presente in cassa.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Rapina ufficio postale Qualiano: banditi armati in fuga Notizie correlate Armati di taglierino rapinano l'ufficio postale: banditi in fuga con mille euroHanno aspettato l’orario di chiusura per entrare in azione e mettere a segno la rapina. Qualiano, rapina all’ufficio postale di piazza Rosselli: due malviventi in fugaPaura nel centro di Qualiano, dove nella tarda mattinata di oggi, lunedì 27 aprile, si è verificata una rapina all’ufficio postale di piazza Rosselli. Una raccolta di contenuti Rapina all’ufficio postale dopo il rifornimento di contanti: presi i tre presunti autori del colpoDottino da 83.500 euro nell'Alessandrino: secondo le indagini usarono mezzi rubati e un’auto staffetta per la fuga ... giornalelavoce.it Rapina a un Ufficio Postale nel comasco: la Polizia di Stato ferma 5 personeritenuti gravemente indiziati della rapina pluriaggravata commessa in concorso ai danni di un Ufficio Postale di Erba ... ilmetropolitano.it