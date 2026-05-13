Forte dei Marmi madre e figlia sequestrate in casa con la pistola alla tempia | la banda in fuga con tre milioni

Da tgcom24.mediaset.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Forte dei Marmi, quattro uomini armati hanno preso in ostaggio una donna di 80 anni e sua figlia di 50 in casa loro. Durante l’assalto, le due donne sono state minacciate con una pistola alla testa. I malviventi sono fuggiti con un bottino di circa tre milioni di euro. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, ma i rapinatori sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

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Le hanno prese in ostaggio, con la pistola alla tempia. Sequestrate nella loro villa a Forte dei Marmi, in provincia di Lucca, dove si è consumato un vero e proprio assalto da parte di una banda di malviventi. Un colpo messo a segno da veri professionisti del crimine, conclusosi con un bottino di tre milioni di euro. Gli investigatori della questura sono al lavoro: si tratterebbe di una banda dell’Est Europa., Due donne, madre e figlia, di 50 e 80 anni, di origini russe, sono state tenute in ostaggio nella loro casa, sotto la minaccia di un’arma. L’episodio, il secondo nel giro di poche settimane, è avvenuto in una delle strade vicine al centro della città.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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