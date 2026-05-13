Rapina botte a parcheggiatore e minacce alla polizia | chiesta revoca dell’asilo politico per il 24enne scatterà l’espulsione

Nelle ultime settimane, un giovane di 24 anni coinvolto in una rapina, in un episodio di violenza nei confronti di un parcheggiatore e in minacce alle forze dell’ordine ha visto avanzare la richiesta di revoca del suo status di asilato. La decisione, presa da un giudice, prevede l’espulsione del ragazzo dal territorio nazionale. La vicenda si è svolta a Brescia, dove le forze di polizia sono intervenute più volte.

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Brescia, 13 maggio 2026 – Nei giorni scorsi gli Agenti della “Squadra Volante” della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Brescia hanno d enunciato alla Procura della Repubblica un cittadino egiziano 24enne, senza fissa dimora, con a proprio carico numerosi precedenti penali eo di Polizia per reati di varia natura e gravità e già destinatario della Misura di Prevenzione Personale del “foglio di via obbligatorio” da Brescia. L’aggressione. A richiedere il loro intervento è stato un addetto alla gestione del parcheggio vicino alla stazione dei bus e a quella dei treni, che ha spiegato di essere stato aggredito a pugni e calci da un uomo trovato a bivaccare nel posteggio sotterraneo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rapina, botte a parcheggiatore e minacce alla polizia: chiesta revoca dell’asilo politico, per il 24enne scatterà l’espulsione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Siracusa, arrestato il parcheggiatore: scatta l’espulsione dal PaeseLa Polizia Municipale di Siracusa ha messo in atto un intervento mirato per contrastare la ripresa del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, culminato... Botte al capotreno alla stazione di Brescia: il questore valuta l’espulsione dall'ItaliaBrescia, 2 marzo 2026 – Un rifugiato politico 30enne di origini nigeriane, pregiudicato, è stato denunciato per i reati di porto illegale di armi,...