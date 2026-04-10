A Siracusa, la Polizia Municipale ha arrestato un parcheggiatore abusivo in via Palermo. L’individuo è stato fermato durante un intervento volto a contrastare la presenza di persone che svolgono questa attività senza autorizzazione. Contestualmente, sono state avviate le procedure per l’espulsione dal Paese dell’arrestato. L’operazione fa parte di un’azione più ampia contro il fenomeno dei parcheggiatori improvvisati nella zona.

La Polizia Municipale di Siracusa ha messo in atto un intervento mirato per contrastare la ripresa del fenomeno dei parcheggiatori abusivi, culminato con l’arresto di un individuo a via Palermo e l’avvio delle procedure per la sua espulsione dal Paese. L’azione, scattata nelle ultime ore, mira a tutelare i cittadini e i visitatori dalle pressioni illegali che si intensificano con il crescere del flusso turistico nella città. L’inseguimento tra via Palermo e il parco dei Villini. Un tentativo di fuga è stato appena frustrato dagli agenti della Municipale durante un controllo operativo nelle zone più frequentate del centro. Il soggetto coinvolto, attivo da diverso tempo nell’area di via Palermo per gestire i posti auto in modo illegale, ha cercato di sottrarsi al controllo fuggendo verso il parco dei Villini. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Siracusa, arrestato il parcheggiatore: scatta l’espulsione dal Paese

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