Botte al capotreno alla stazione di Brescia | il questore valuta l’espulsione dall' Italia

Un uomo di 30 anni di origini nigeriane, già noto alle forze dell'ordine, ha aggredito un capotreno presso la stazione di Brescia. L'episodio si è verificato martedì pomeriggio e ha portato all'intervento delle forze dell'ordine. Il questore sta ora valutando l'eventuale richiesta di espulsione dall’Italia. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Brescia, 2 marzo 2026 – Un rifugiato politico 30enne di origini nigeriane, pregiudicato, è stato denunciato per i reati di porto illegale di armi, minacce, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale, dopo avere aggredito un capotreno e avere interrotto il viaggio del convoglio su cui entrambi si trovavano. Le indagini e la cattura È accaduto a gennaio e solo dopo qualche settimana gli agenti della polizia Ferroviaria sono riusciti a risalire a lui. Sono servite attente indagini e la visione delle immagini di videosorveglianza installate nella stazione ferroviaria di Brescia. L’aggressione La violenza si è scatenata quando l’uomo è stato controllato e trovato senza biglietto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

