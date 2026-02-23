Minorenne nei guai | gira con l' hashish in tasca in casa nasconde 300 grammi di droga

Un minorenne perugino viene arrestato dopo essere stato trovato con dell’hashish in tasca, pronto per essere venduto. La polizia scopre anche 300 grammi di droga nascosti in casa sua durante una perquisizione. Il ragazzo è stato fermato mentre camminava nel centro cittadino e, alla sua abitazione, sono stati trovati altri quantitativi di sostanza stupefacente. La sua attività illecita era ben organizzata. La vicenda prosegue con le indagini in corso.

Sorpreso a girare in centro con l'hashish in tasca pronto per essere spacciato, minorenne perugino nei guai. È successo in Valtiberina, ad Anghiari, dove i carabinieri hanno arrestato un ragazzo minorenne, residente nella provincia di Perugia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Da quanto ricostruito dai militari il giovane è stato fermato nel centro storico di Anghiari. Dato l'atteggiamento sospetto del ragazzo i carabinieri hanno proceduto con la perquisizione che ha permesso di rinvenire 20 grammi di hashish all'interno di un pacchetto incellofanato. La perquisizione si è estesa anche all'abitazione del ragazzo dove sono stati trovati altri 300 grammi di stupefacente che avrebbe potuto fruttare fino a 4mila euro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

