Randagismo il Comune chiarisce | Nessun divieto di alimentare gli animali

Il Comune ha precisato che non esiste alcun divieto di alimentare i gatti randagi, facendo chiarezza dopo le polemiche scatenate dalla recente ordinanza sul randagismo. La comunicazione arriva a seguito di discussioni pubbliche che avevano sollevato dubbi sulla possibilità di nutrire gli animali senza incorrere in sanzioni. Nessuna disposizione ufficiale impedisce ai cittadini di offrire cibo ai gatti che circolano liberamente nelle aree pubbliche.

Palazzo Zanca smentisce il divieto di alimentare i gatti randagi dopo le polemiche sulla recente ordinanza legata al randagismo.Regionale della Sicilia del 3 agosto 2022, n. 15 recante "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo". In particolare l’art. 22, comma 4.🔗 Leggi su Messinatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Conti chiarisce il divieto di parlare del referendum a Sanremo: “Solo sul palco, fuori gli artisti possono”Carlo Conti ha fatto chiarezza sul divieto degli artisti di parlare del tema del referendum sulla giustizia a Sanremo 2026: "Non possono esprimersi...

Randagismo e violenza sugli animali, l'emergenza di Reggio Calabria all'attenzione nazionaleRandagismo e maltrattamento degli animali, inerzia istituzionale e volontari che devono sostituirsi alle autorità competenti per proteggere cani e...

Randagismo a Messina, il commissario Mattei: nessun divieto di alimentare cani e gatti randagiIl Commissario Straordinario del Comune di Messina, dott. Piero Mattei, interviene per chiarire il contenuto dell’Ordinanza n. 98 dell’8 maggio 2026, adottata nell’ambito delle misure urgenti per la p ... strettoweb.com

Randagismo, servono risorse e strumenti efficaci di prevenzioneIl randagismo in Basilicata rappresenta un fenomeno in crescita, con ricadute sul benessere animale, sulla salute pubblica e sulla sicurezza dei cittadini. Le cause principali sono riconducibili agli ... lasiritide.it