Randagismo e violenza sugli animali l' emergenza di Reggio Calabria all' attenzione nazionale

A Reggio Calabria, il problema del randagismo e dei maltrattamenti sugli animali è tornato alla ribalta nazionale. Sono stati segnalati episodi di violenza e abbandono che coinvolgono cani e gatti, mentre le istituzioni vengono accusate di mancanza di interventi efficaci. Nel frattempo, volontari e cittadini si sono impegnati per tutelare gli animali, spesso costretti a intervenire in vece delle autorità.

Randagismo e maltrattamento degli animali, inerzia istituzionale e volontari che devono sostituirsi alle autorità competenti per proteggere cani e gatti dalla strada, troppe volte da violenze mortali. Sono aspetti speculari dell'emergenza nel territorio metropolitano di Reggio Calabria, dove.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Randagismo in Calabria, nuova legge per dire addio all’emergenzaL'assessora regionale Straface: "Istituzioni e associazioni al lavoro per una riforma che punti su prevenzione e responsabilità condivisa" "Non più... Internet è pieno di violenza sugli animaliIl macaco Punch ha attirato grandi preoccupazioni pur essendo in buone mani, ma i veri maltrattamenti sono ovunque e portano soldi Nell’ultima... Si parla di: Randagismo e violenza sugli animali, l'emergenza di Reggio Calabria all'attenzione nazionale. Reggio Calabria, gattino seviziato e ucciso a Siderno: allarme per escalation di violenze sugli animaliCon la presente si segnala un episodio di estrema gravità avvenuto nel territorio comunale di Siderno, relativo a un gattino seviziato e successivamente deceduto, in un contesto già caratterizzato da ... strettoweb.com Reggio Calabria, violenza sulle donne: interventi tempestivi dei Carabinieri per proteggere le vittime e fermare gli abusiIn un arco temporale estremamente contenuto, a testimonianza di una risposta operativa rapida ed efficace, i militari dell’Arma dei Carabinieri hanno eseguito una serie di provvedimenti cautelari a tu ... strettoweb.com