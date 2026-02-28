Conti chiarisce il divieto di parlare del referendum a Sanremo | Solo sul palco fuori gli artisti possono

Carlo Conti ha spiegato che gli artisti non possono discutere del referendum sulla giustizia durante le esibizioni sul palco di Sanremo 2026. Tuttavia, nelle interviste post-performance sono liberi di esprimersi come preferiscono. La regola riguarda esclusivamente le performance sul palco, mentre fuori da esso gli artisti possono parlare di qualsiasi argomento.

Carlo Conti ha fatto chiarezza sul divieto degli artisti di parlare del tema del referendum sulla giustizia a Sanremo 2026: "Non possono esprimersi sul palco, nelle loro interviste possono dire quello che vogliono". 🔗 Leggi su Fanpage.it

