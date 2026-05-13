Il ministro degli Esteri albanese ha annunciato che il protocollo sui migranti con l’Italia, firmato nel 2019, resterà in vigore finché Roma deciderà di mantenerlo. In un'intervista, il rappresentante albanese ha fatto riferimento alla possibile fine del memorandum nel 2030, senza specificare ulteriori dettagli o condizioni. La dichiarazione arriva dopo settimane di discussioni sul futuro dell’accordo tra i due paesi.

È durata poche ore la polemica sull’Albania, che si è trasformata presto nell’ennesima figuraccia per la sinistra. Neanche il tempo di rilasciare dichiarazioni ed emettere comunicati contro il governo, che ci ha pensato il premier albanese Edi Rama a mettere un punto. «A tutti i giornalisti italiani e non solo che ci hanno contattato in merito a una citazione fuorviante riportata da un organo di stampa a seguito di un’intervista con il ministro degli Esteri albanese, vorrei ribadire, in modo chiaro e, spero, una volta per tutte, che il nostro protocollo con l’Italia è destinato a durare, fintanto che l’Italia lo vorrà». Insomma più chiaro di così non poteva essere.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Rama blinda l’accordo con l’Italia

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