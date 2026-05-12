Meloni riferisca L’accordo dura finché lo vuole l’Italia Edi Rama zittisce le opposizioni sul patto Italia-Albania
Durante un intervento pubblico, il primo ministro ha chiesto alla presidente del Consiglio di fornire chiarimenti su alcune dichiarazioni recenti. Nel frattempo, il premier albanese ha commentato il patto tra i due paesi, affermando che l’accordo resterà in vigore finché sarà desiderato dall’Italia. La discussione ha attirato l’attenzione delle opposizioni italiane, che hanno accusato il governo di aver strumentalizzato il tema dei migranti in modo politicamente orientato.
Strumentalizzando le parole del ministro albanese Hoxha, la sinistra ha cercato di colpire l’esecutivo. La lezione dall’Albania: “il rumore spesso viaggia più velocemente dell'argomentazione” Ennesimo “abbaglio” della sinistra italiana sul tema migranti: l’opposizione ha strumentalizzato per ore le parole del il ministro degli Esteri albanese Ferit Hoxha, in un'intervista esclusiva a Euractiv, in merito al patto Italia-Albania, durante la quale ha dichiarato che “l'accordo ha una durata di cinque anni e non sono sicuro che ci sarà un rinnovo. In secondo luogo, non ci sarà alcun rinnovo perché saremo membri dell'Unione Europea”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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