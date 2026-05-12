Meloni riferisca L’accordo dura finché lo vuole l’Italia Edi Rama zittisce le opposizioni sul patto Italia-Albania

Durante un intervento pubblico, il primo ministro ha chiesto alla presidente del Consiglio di fornire chiarimenti su alcune dichiarazioni recenti. Nel frattempo, il premier albanese ha commentato il patto tra i due paesi, affermando che l’accordo resterà in vigore finché sarà desiderato dall’Italia. La discussione ha attirato l’attenzione delle opposizioni italiane, che hanno accusato il governo di aver strumentalizzato il tema dei migranti in modo politicamente orientato.

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