Rama blinda l’accordo con l’Italia | Centri migranti in Albania? Concessione esclusiva a Meloni

Il governo ha confermato l’accordo con l’Italia riguardo ai centri migranti in Albania, specificando che la gestione esclusiva di questi centri spetta al governo italiano. Recentemente, è stata riconosciuta la legittimità di tali strutture, e sono arrivate richieste da altri Paesi europei interessati a stabilire accordi simili. La posizione ufficiale sottolinea che la concessione in esclusiva è riservata all’Italia, senza ulteriori dettagli sulle eventuali richieste provenienti da altri Stati.

“Dopo la decisione sulla legittimità” dei centri in Albania “sono arrivate richieste anche da altri Paesi europei. Ma voglio essere chiaro: è una concessione esclusiva all’Italia. L’accordo con Roma non è replicabile”. Così in un’intervista esclusiva a il Giornale il premier albanese Edi Rama. Rama: “Meloni ha una lucida visione strategica”. Dopo l’ultimo incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni “ho avuto ancora una volta la conferma che ha una lucida visione strategica del rapporto tra i nostri Paesi”, fa sapere. Rama sottolinea che tutti i governi italiani sono stati “molto rispettosi e molto aperti” nei confronti dell’Albania.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rama blinda l’accordo con l’Italia: “Centri migranti in Albania? Concessione esclusiva a Meloni” Tommaso Cerno: I centri per migranti in Albania funzioneranno appena cadrà la von der Leyen Notizie correlate Migranti Albania: dall'accordo ai centri - Cronistoria di un esperimento europeoIl 6 novembre 2023 Italia e Albania firmano un protocollo per la costruzione di due centri per migranti in territorio albanese, gestiti e finanziati... Migranti, Corte di appello di Roma: “Dubbi sulla legittimità dei centri migranti in Albania”La Corte d'Appello di Roma blocca alcuni trattenimenti nel centro di Gjader e solleva nuovi interrogativi sulla compatibilità del sistema con le...