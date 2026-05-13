Rainer L’indicibile al Teatro Modus

Al Teatro Modus torna in scena “Rainer. L’indicibile” con due repliche, dopo aver debuttato a gennaio. Lo spettacolo teatrale è dedicato ai cento anni dalla morte del poeta praghese Rainer Maria Rilke. La rappresentazione conclude la programmazione stagionale del teatro, che aveva già visto il debutto a inizio anno. La pièce si concentra sulla figura del poeta e sulla sua opera, presentando due repliche ufficiali.

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Dopo il successo del debutto lo scorso gennaio, Modus conclude la sua proposta in Cartellone con due repliche dello spettacolo teatrale dedicato ai cento anni dalla morte del grande poeta praghese Rainer Maria Rilke. In scena venerdì 15 e sabato 16 maggio alle ore 21 al Teatro degli OrtiModus in.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: “Maria. La Callas” al Teatro Modus Al Teatro Modus “Osceno e sacro, l’amore delibera”Nuovo appuntamento con la poesia “Sovversiva” mercoledì 1° aprile ore 21 al Teatro degli Orti/Modus, la rassegna patrocinata e sostenuta dal Comune... Teatro, la sfida di Germano e Teardo: portare l’indicibile sul palcoGenova – Poesia, musica, suono, video e la presenza fisica sul palco di Elio Germano, uno dei più eclettici e apprezzati attori italiani, per dire l’indicibile. Stasera alle 21 al Politeama Genovese ... ilsecoloxix.it L'indicibile: così Elio Germano legge Dante al Teatro CelebrazioniLa lingua di Dante contaminata dai linguaggi contemporanei. Sul palco Elio Germano, la voce, e Teho Teardo, la musica. In scena al Teatro Celebrazioni di Bologna. Protagonisti di una rilettura del ... rainews.it