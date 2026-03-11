Maria La Callas al Teatro Modus
Al Teatro Modus viene rappresentato “Maria. La Callas”, uno spettacolo scritto da Laura Murari che rende omaggio alla celebre cantante lirica. L’autrice, nota per aver portato in scena anche “Frida. Una bomba avvolta in nastri di seta”, propone questa nuova produzione dedicata alla vita e alla carriera della Divina. La messa in scena segue il successo ottenuto con il suo precedente lavoro.
Dopo il successo dello spettacolo "Frida. Una bomba avvolta in nastri di seta", Laura Murari si ripropone con il suo testo dedicato alla Divina Maria Callas, omaggio all'icona mondiale del canto lirico. Fra le nuove produzioni della compagnia professionistica del Teatro Modus, "Maria. La Callas".
A Verbania torna la danza: al teatro Il Maggiore in scena "Callas Callas Callas"
"Maria Callas, la Madame", a teatro l'omaggio danzato a un'icona senza tempo
