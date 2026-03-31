Mercoledì 1° aprile alle 21 si terrà al Teatro degli OrtiModus un nuovo appuntamento della rassegna dedicata alla poesia, patrocinata e finanziata dal Comune di Verona. L’evento si intitola “Osceno e sacro, l’amore delibera” e fa parte di una serie di incontri dedicati all’arte e alla cultura rivolti al pubblico della città.

Nuovo appuntamento con la poesia “Sovversiva” mercoledì 1° aprile ore 21 al Teatro degli OrtiModus, la rassegna patrocinata e sostenuta dal Comune di Verona per la proposta di cicli di incontri su arte e cultura alla cittadinanza. L’incontro sarà condotto e curato da Marica Preto, accompagnata dalla voce poetica di Simonetta Marini e la musica dal vivo di Clara Frizzi. “Osceno e sacro, l’amore delibera” è il titolo della serata per scoprire i versi erotici dei poeti e di come hanno dato vita e forma al fuoco vivo della passione. Il sesso è una delle più antiche e sacre fra le forze vitali. Ma come si può dire poeticamente il sesso senza... 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Al Teatro Modus “Osceno e sacro, l’amore delibera”

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