Un ragazzo di 25 anni è stato arrestato a Viterbo dopo aver raggiunto l’ex fidanzata in una pizzeria con un tronchese. La presenza dell’uomo ha provocato paura tra i presenti, e sono state segnalate minacce e comportamenti persecutori nei confronti della donna. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per bloccare l’uomo e garantire la sicurezza della vittima.

Eseguito un arresto per violenza privata, minaccia aggravata e atti persecutori a Viterbo. Un cittadino italiano di venticinque anni è stato fermato dopo aver aggredito la sua ex compagna all’interno di una pizzeria del centro cittadino. L’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in tarda serata, quando la Sala Operativa della Questura di Viterbo ha ricevuto una segnalazione tramite il Numero Unico di Emergenza. La richiesta di aiuto riguardava un’aggressione in corso presso una pizzeria situata in Piazza Crispi. La Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è recata immediatamente sul posto.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Raggiunge l’ex fidanzata con un tronchese in una pizzeria a Viterbo e semina il panico, 25enne arrestato

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