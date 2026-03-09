Ruba un' auto semina il panico tra i mezzi in sosta e manda una donna in ospedale | arrestato

Un uomo di 39 anni è stato arrestato a Catania dopo aver rubato un'auto, seminato il panico tra i mezzi parcheggiati e causato il ricovero di una donna in ospedale. La polizia ha fermato il sospetto dopo averlo inseguito e bloccato. L'intera vicenda si è conclusa con l'arresto dell'uomo, che ora deve rispondere delle accuse di furto e reato stradale.

La polizia ha arrestato a Catania un uomo di 39 anni, residente in città, responsabile di un furto d’auto seguito da una fuga contromano. Il proprietario del veicolo, dopo essersi accorto del furto, ha contattato la sala operativa della questura di Catania attraverso il numero unico d’emergenza, indicando la posizione dell'auto in sosta in via Trieste. Grazie al sistema satellitare installato sul mezzo, gli agenti della squadra volanti hanno potuto seguire in tempo reale gli spostamenti del ladro, individuandone la direzione. Una pattuglia ha intercettato il veicolo in piazza Michelangelo. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato, dando luogo a un inseguimento in una zona ad alto traffico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Manda in frantumi i vetri delle auto in sosta e ruba i soldi all'interno delle vetture: 18enne arrestato

Paura al mercato, ruba una mannaia dalla macelleria e semina il panico fra le personePanico al mercato dopo che un uomo ha rubato un mannaia dal banco macelleria e ha iniziato a brandirla verso le persone: cosa è successo.

Contenuti e approfondimenti su Ruba un'auto semina il panico tra i...

Argomenti discussi: Ruba e aggredisce poliziotto: arrestato.

Monza: fuga su auto rubata, semina il panico, provoca incidente, arrestato 34enneHa forzato un semaforo rosso alla vista della Volante e si è lanciato in una fuga a tutta velocità per le vie cittadine, mettendo a rischio automobilisti ... ilnotiziario.net

Nardò: con l’auto rubata lo scontro con quella condotta da un anziano, che è in gravi condizioni, e la fuga In serataGrave incidente stradale in serata a Nardò, dove un’auto di grossa cilindrata ha seminato il panico per le vie della città prima di schiantarsi contro la vettura di un anziano. Un uomo di 84 anni è ri ... noinotizie.it