Ragazzino precipita dal balcone dell' hotel era in gita a Soriano nel Cimino
Un ragazzino in visita scolastica nella zona della Tuscia è caduto da un balcone di un hotel a Soriano nel Cimino. L’incidente è avvenuto durante una gita e il giovane è stato soccorso per le ferite riportate, considerate serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine stanno raccogliendo le prime informazioni. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto.
Un ragazzino in gita scolastica nella Tuscia è precipitato dal balcone di un hotel a Soriano nel Cimino rimanendo ferito e riportando seri traumi. È successo nella serata del 12 maggio.Secondo una prima ricostruzione, lo studente sarebbe caduto da un'altezza di circa quattro metri. Il balcone.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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