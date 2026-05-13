Ragazzino precipita dal balcone dell' hotel era in gita a Soriano nel Cimino

Un ragazzino in visita scolastica nella zona della Tuscia è caduto da un balcone di un hotel a Soriano nel Cimino. L’incidente è avvenuto durante una gita e il giovane è stato soccorso per le ferite riportate, considerate serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine stanno raccogliendo le prime informazioni. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto.

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Un ragazzino in gita scolastica nella Tuscia è precipitato dal balcone di un hotel a Soriano nel Cimino rimanendo ferito e riportando seri traumi. È successo nella serata del 12 maggio.Secondo una prima ricostruzione, lo studente sarebbe caduto da un'altezza di circa quattro metri. Il balcone.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Precipita dal balcone dell'hotel durante la gita: studente di Monopoli in gravi condizioniE' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Udine uno studente 19enne di Monopoli, precipitato dal balcone di un hotel a Lignano... Lignano, precipita dal balcone di un hotel mentre è in gita: grave studente 19enneUna gita di classe dell’ultimo anno ha visto momenti drammatici dopo che uno studente di 19 anni è caduto da circa dieci metri di altezza dal balcone... Temi più discussi: Studente precipita dal balcone durante la gita a Lignano Sabbiadoro: è in condizioni critiche; Chiara Jaconis, i genitori del ragazzino che avrebbe lanciato la statuetta dal balcone: Non abbiamo mai perso di vista i figli; Uomo di 32 anni muore nella rissa tra extra comunitari a Porta Capuana, arrestato l'aggressore a Napoli; AGRIGENTO Bambino di 10 anni precipita dal balcone di casa: ricoverato in codice rosso. Città sconvolta, indagini sulle cause della caduta. Bimbo di 7 anni precipita da balcone a Bari: ricoverato in gravissime condizioni x.com Ragazzino in gita precipita dal balcone dell’hotel, intervento dell’eliambulanzaRagazzino in gita precipita dal balcone dell'hotel, intervento dell'eliambulanza. Soriano nel Cimino - Ha fatto un volo di quattro metri - Sul posto anche i carabinieri per tutti gli accertamenti del ... tusciaweb.eu Precipita dal balcone dell'hotel durante una gita a Lignano, gravissimo un liceale puglieseIl ragazzo di 18 anni, in viaggio d’istruzione con il suo istituto superiore di Monopoli, è ricoverato a Udine dopo un volo di diversi metri: aperta ... bari.repubblica.it