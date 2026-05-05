Durante un'escursione scolastica, uno studente di 19 anni è caduto da circa dieci metri dal balcone di un hotel a Lignano. L’incidente è avvenuto mentre la comitiva era in visita nella località. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori che hanno trasportato il ragazzo in ospedale in codice rosso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le modalità dell’accaduto.

Una gita di classe dell’ultimo anno ha visto momenti drammatici dopo che uno studente di 19 anni è caduto da circa dieci metri di altezza dal balcone dell’hotel. Il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva È il quinto anno di liceo e la scuola organizza una gita a Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia Giulia. Dovrebbe essere un’occasione per gli studenti per passare dei giorni insieme prima dell’esame di maturità. E nulla, infatti, avrebbe potuto prepararli alla tragedia che hanno vissuto.Un 19enne di Monopoli(provincia di Bari),studente all’ultimo anno al liceo scientifico Galileo Galilei, è precipitato dal balcone dell’hotel dove alloggiava la sua classe, cadendo nel cortile della struttura.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lignano, precipita dal balcone di un hotel mentre è in gita: grave studente 19enne

Notizie correlate

Precipita dal balcone mentre è in gita scolastica a Lignano: studente di Monopoli ricoverato in terapia intensivaUn giovane studente della provincia di Bari è caduto dal balcone dell'hotel che lo ospitava mentre era in gita scolastica a Lignano Sabbiadoro: la...

Caduta dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante gita scolastica: studente ricoveratoUno studente, originario di Monopoli, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine dopo una caduta da un balcone.

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Precipita dal balcone durante la gita scolastica: è grave uno studente di Monopoli; Monopoli (BA), studente grave dopo caduta in hotel a Lignano Sabbiadoro; A 89 anni precipita dal balcone mentre monta una tenda da sole: morto sul colpo a Giovinazzo; Repubblica Insieme, prima tappa a Genova il 13 maggio: ecco il programma.

Studente precipita dal balcone dell'hotel durante la gita scolastica: è gravissimoUno studente originario di Monopoli è rimasto gravemente ferito in gita scolastica dopo essere caduto, nella giornata di domenica 3 maggio, dal balcone dell’hotel in ... leggo.it

Lignano Sabbiadoro, studente pugliese in gita precipita dal balcone dell'hotel: è grave. Indagini in corsoUno studente di Monopoli è in condizioni critiche dopo essere precipitato da un balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, dove si trovava in gita scolastica. L’incidente, a quanto si apprende, è avven ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Uno studente originario di Monopoli è precipitato dal balcone di un hotel di Lignano Sabbiadoro dove alloggiava durante una gita scolastica. Il giovane ora è ricoverato in terapia intensiva a Udine e le sue condizioni sono critiche. L'incidente è avvenuto do - facebook.com facebook

Studente precipita da un balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre è in gita scolastica: è molto grave x.com