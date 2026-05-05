Precipita dal balcone dell' hotel durante la gita | studente di Monopoli in gravi condizioni

Un ragazzo di 19 anni, studente di Monopoli, è stato trasportato in ospedale in condizioni critiche dopo essere caduto dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia. La caduta è avvenuta durante una gita scolastica. La polizia sta indagando sull’accaduto per chiarire le circostanze dell’incidente. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’accaduto.

E' ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Udine uno studente 19enne di Monopoli, precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, in Friuli-Venezia Giulia, dove si trovava in gita con la scuola.Dinamica da chiarireI fatti, come riporta UdineToday, risalgono allo scorso 3.🔗 Leggi su Baritoday.it Notizie correlate Precipita dal balcone mentre è in gita scolastica a Lignano: studente di Monopoli ricoverato in terapia intensivaUn giovane studente della provincia di Bari è caduto dal balcone dell'hotel che lo ospitava mentre era in gita scolastica a Lignano Sabbiadoro: la... Caduta dal balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro durante gita scolastica: studente ricoveratoUno studente, originario di Monopoli, è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine dopo una caduta da un balcone. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Borghesiana: precipita dal balcone mentre sistema il filo dei panni, grave un 48enne; Precipita dal terzo piano, è vivo per miracolo. E' ricoverato in gravi condizioni al Bufalini; Una 77enne cade dal balcone, intervento immediato dei soccorsi; Cade da quinto piano della sua abitazione: muore 89enne a Giovinazzo. Studente precipita dal balcone dell'hotel durante la gita scolastica: è gravissimoUno studente originario di Monopoli è rimasto gravemente ferito in gita scolastica dopo essere caduto, nella giornata di domenica 3 maggio, dal balcone dell’hotel in ... leggo.it Lignano Sabbiadoro, studente pugliese in gita precipita dal balcone dell'hotel: è grave. Indagini in corsoUno studente di Monopoli è in condizioni critiche dopo essere precipitato da un balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro, dove si trovava in gita scolastica. L’incidente, a quanto si apprende, è avven ... lagazzettadelmezzogiorno.it Studente precipita da un balcone di un hotel a Lignano Sabbiadoro mentre è in gita scolastica: è molto grave x.com Precipita dal balcone mentre è in gita scolastica a Lignano: studente di Monopoli ricoverato in terapia intensiva - facebook.com facebook