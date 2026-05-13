Ragazzino accoltellato in centro dopo una lite sui social | condannato l’unico maggiorenne della banda

Nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2024, un giovane di 17 anni è stato ferito con un coltello nel centro storico di Rimini a seguito di una lite scoppiata sui social. L’unico maggiorenne coinvolto nel gruppo è stato condannato, anche se con attenuanti riconosciute, nel procedimento giudiziario. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla dinamica tra social network e violenza tra giovani.

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E’ stato condannato, pur col riconoscimento delle attenuati, l’unico maggiorenne della banda che nella notte tra il 16 e il 17 marzo 2024 accoltellò un 17enne nel cuore del centro storico di Rimini. Il ragazzo difeso dall’avvocato Carlo Alberto Zaina, a differenza degli altri tre minorenni.🔗 Leggi su Riminitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Quindicenne ucciso a Napoli, condannato l’unico maggiorenne del gruppo rivaleTempo di lettura: 2 minuti Dopo essere evaso dal carcere di Airola, nel Beneventano, prese parte al conflitto a fuoco tra gruppi di giovanissimi... Accoltellato dopo una lite. L’ombra della gelosia sull’uomo ferito alla SaccaI carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno svolgendo indagini per rintracciare il responsabile di una violenta aggressione avvenuta la mattina... Temi più discussi: Accoltellato a 14 anni durante una lite, fermato l'aggressore: ha 15 anni; Lite tra ragazzini in centro a Napoli, accoltellato 14enne: 15enne fermato per tentato omicidio; Ragazzino di 14 anni accoltellato in piazza Municipio, è grave. Arrestato 15enne; Lite tra ragazzini in centro a Napoli, accoltellato 14enne: 15enne fermato per tentato omicidio. Accoltellato in piena notte a due passi dal centro di Pavia. È successo questa notte, poco dopo le tre e trenta quando la vittima, Gabriele Vaccaro, 25 anni, insieme a due amici stava recuperando l’auto lasciata nella ex area Cattaneo, vicino alla basilica di San x.com Giovane accoltellato in pieno centro da un sedicenne: cos'è successo a PratoLa vittima è stata colpita attorno alle 1.15 in piazza Mercatale e ora si trova in condizioni gravissime al Careggi di Firenze. Arrestato anche il presunto complice ... avvenire.it Prato, accoltellato nella notte un 23enne: è in gravissime condizioni. Due fermatiUn 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressione è avvenuta in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. Il ragazzo è stato soccorso e rian ... tg24.sky.it