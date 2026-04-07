Accoltellato dopo una lite L’ombra della gelosia sull’uomo ferito alla Sacca

Da ilrestodelcarlino.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato ferito da un colpo di arma bianca dopo una lite avvenuta in zona Sacca. I carabinieri, sotto la supervisione della Procura, stanno cercando di identificare e rintracciare l’autore dell’aggressione. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e raccogliere elementi utili alle indagini. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

I carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno svolgendo indagini per rintracciare il responsabile di una violenta aggressione avvenuta la mattina di Pasqua nel quartiere Sacca, dove un uomo di 37 anni italiano, è stato accoltellato nei pressi di via Razzaboni a seguito di una lite scoppiata molto probabilmente a causa di una donna, anche se le indagini sul movente dell’aggressione, per il momento sono ancora in corso. L’allarme al 118 é scattato intorno alle 7.30. Sul posto oltre ad ambulanza e automedica sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Modena. I sanitari del 118, dopo avere valutato le condizioni del ferito e dopo averlo stabilizzato sul posto, l’ hanno trasportato immediatamente all’ ospedale di Baggiovara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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