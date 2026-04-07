Accoltellato dopo una lite L’ombra della gelosia sull’uomo ferito alla Sacca

Un uomo è stato ferito da un colpo di arma bianca dopo una lite avvenuta in zona Sacca. I carabinieri, sotto la supervisione della Procura, stanno cercando di identificare e rintracciare l’autore dell’aggressione. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e raccogliere elementi utili alle indagini. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

I carabinieri, coordinati dalla Procura, stanno svolgendo indagini per rintracciare il responsabile di una violenta aggressione avvenuta la mattina di Pasqua nel quartiere Sacca, dove un uomo di 37 anni italiano, è stato accoltellato nei pressi di via Razzaboni a seguito di una lite scoppiata molto probabilmente a causa di una donna, anche se le indagini sul movente dell’aggressione, per il momento sono ancora in corso. L’allarme al 118 é scattato intorno alle 7.30. Sul posto oltre ad ambulanza e automedica sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Modena. I sanitari del 118, dopo avere valutato le condizioni del ferito e dopo averlo stabilizzato sul posto, l’ hanno trasportato immediatamente all’ ospedale di Baggiovara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato dopo una lite. L’ombra della gelosia sull’uomo ferito alla Sacca Uomo ferito all’addome nel Napoletano: colpito dopo una liteTempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 43 anni di Gricignano d’Aversa è stato ferito con due fendenti all’addome dopo aver avuto, la scorsa notte,... Via Sardi | Accoltellato alla schiena dopo una lite, 51enne in ospedaleUn uomo di 51 anni, livornese, è stato soccorso nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo con una lieve ferita alla schiena provocata da un'arma... Temi più discussi: Ventunenne accoltellato in centro a Genova, la lite nata forse dopo uno scippo in discoteca; Paura a Roma, accoltellato ripetutamente dopo lite a bordo di un autobus; Accoltellato dopo una lite nella notte a Sant’Antimo: ferito un 43enne; Livorno, notte di paura: accoltellato alla schiena dopo una lite, portato in ospedale. Accoltellato all'addome dopo una lite, finisce in ospedaleAggressione nella notte nel Napoletano, dove un uomo è stato accoltellato al termine di una lite. Il ferimento è avvenuto a Sant’Antimo, dove un 43enne originario di Gricignano d’Aversa ha raccontato ... ilfattovesuviano.it Accoltella lo zio dopo una lite, giovane in fuga nel CrotoneseIl ferimento in una campagna di Le Cannella, a Isola Capo Rizzuto. Il 58enne è stato operato a Crotone, i carabinieri cercano il nipote ... cosenzachannel.it Un uomo di 56 anni ha accoltellato l'ex moglie nel quartiere di Picanello a Catania per poi darsi alla fuga. Dopo una ricerca di oltre 12 ore i carabinieri lo hanno catturato. - facebook.com facebook