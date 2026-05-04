Quindicenne ucciso a Napoli condannato l’unico maggiorenne del gruppo rivale

Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a Napoli durante uno scontro tra gruppi di giovani legati a ambienti criminali. Dopo essere evaso dal carcere di Airola, uno dei coinvolti ha partecipato allo scontro a fuoco tra gruppi rivali di piazza Mercato e del rione Sanità. L’evento si è verificato il 24 ottobre 2024. Recentemente, è stata emessa una condanna per l’unico maggiorenne coinvolto nel fatto.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo essere evaso dal carcere di Airola, nel Beneventano, prese parte al conflitto a fuoco tra gruppi di giovanissimi rivali legati ad ambienti criminali napoletani (di piazza Mercato e del rione Sanità) in cui il 24 ottobre 2024 rimase ucciso il 15enne Emanuele Tufano. Oggi, al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato, Gennaro De Martino, l’unico maggiorenne del gruppo di piazza Mercato, difeso dall’avvocato Emilio Coppola, è stato condannato a 12 anni di reclusione, per tentato omicidio aggravato, quattro anni in meno rispetto alle richieste dell’accusa. Per l’imputato (figlio di un noto.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Quindicenne ucciso a Napoli, condannato l’unico maggiorenne del gruppo rivale 20enne ucciso in agguato a Napoli. Il killer ha sparato da uno scooter. Notizie correlate Feroce rapina alla stazione del Metromare, arriva la pesante condanna per l'unico maggiorenne della gangIn tre aggredirono e pestarono a sangue un coetaneo per cercare di impossessarsi dei suoi pantaloni, gli indagati avrebbero cercato anche di... Ragazzo bullizzato dal “branco“. Condannato il maggiorenne autore di violenze ed estorsioniEra entrato in una spirale di bullismo dalla quale è riuscito a uscire a fatica raccontando le violenze fisiche e psicologiche alle quali era... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Ragazzo italiano ucciso a coltellate a Ibiza: L'assassino è in fuga; Camorra:omicidio Cinque, arrestati 3 killer del commando; Omicidio risolto, Raffaele Cinque fu ucciso per un regolamento interno ai Contini; Omicidio di Raffale Cinque a Napoli: arrestati tre esponenti del clan Contini. La vittima cercò scampo lanciandosi da un balcone. Ucciso a Napoli, gip dispone il carcere per il minore. Udienza convalida per il ventitreenneIl gip del tribunale dei minorenni di Napoli non ha convalidato il fermo emesso nei confronti del 17enne indagato dai carabinieri di Napoli-Poggioreale per avere preso parte alla sparatoria tra gruppi ... napoli.repubblica.it 1 MAGGIO Ricordiamo oggi Pasquale Auriemma (1992) e Vincenzo De Liso (1999). Pasquale, quindicenne, fu ucciso ad Acerra nel corso di un raid di camorra. Si trovava all'interno dell'abitazione dell'uomo obiettivo dell'agguato. https://fondazionepolis.regio - facebook.com facebook