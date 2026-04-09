Picchia la moglie incinta fino a farla svenire | condannato marito violento

Un uomo di 33 anni di Perugia ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione. È accusato di aver picchiato ripetutamente la moglie incinta, arrivando a farla svenire in più occasioni. Il processo si è concluso con il patteggiamento, con l’avvocato che lo ha assistito. La vicenda riguarda episodi di violenza domestica che si sono verificati nel corso degli ultimi mesi.

Ha patteggiato una condanna a due anni di reclusione un 33enne perugino, difeso dall’avvocato Andrea Chinea, accusato di aver picchiato ripetutamente la moglie, arrivando a farla svenire in più occasioni.Secondo quanto ricostruito nel capo d’imputazione, le violenze sarebbero iniziate nel 2024 e. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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