Costringe la compagna a fare sesso estremo e la picchia fino a farla svenire | imprenditore a processo

Un imprenditore di 40 anni è stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver costretto la sua compagna a praticare sesso estremo e di averla picchiata fino a farla svenire. La vicenda riguarda comportamenti violenti e coercitivi messi in atto dall’uomo nei confronti della donna, che ha subito le conseguenze delle sue azioni durante l’episodio contestato. Il procedimento giudiziario è in corso presso il tribunale competente.

Ha preteso sesso estremo dalla compagna e al suo rifiuto l'ha picchiata fino a farla svenire: un imprenditore 40enne è a processo per violenza sessuale e maltrattamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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