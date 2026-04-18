Dopo quasi sei anni, l'inchiesta sulla scomparsa di Alessandro Venturelli è stata ufficialmente archiviata. La madre dell'uomo, Roberta Carassai, ha affermato che suo figlio è ancora vivo e che si stanno continuando le ricerche sugli altri scomparsi. La decisione è stata comunicata dalle autorità, che hanno concluso le indagini senza trovare ulteriori elementi utili. La famiglia, comunque, mantiene viva l'attenzione sulla vicenda.

SASSUOLO (Modena) Roberta Carassai, dopo quasi sei anni l’inchiesta sulla scomparsa di suo figlio, Alessandro Venturelli, è stata archiviata definitivamente, malgrado lei per anni abbia lottato proprio per evitare di arrivare a questo punto. Come si sente? "Malissimo. Io sento che Alle è vivo e oggi dentro ho solo tanta rabbia. La prima richiesta di archiviazione da parte della procura è del dicembre 2022, la seconda del 7 ottobre 2024. Ci siamo sempre opposti e il giudice, dottoressa Clò, in entrambi i casi aveva disposto ulteriori indagini, con una proroga di sei mesi. L’udienza per la terza richiesta di archiviazione risale a luglio del 2025: in quel caso il giudice si era riservato di decidere.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La madre di Venturelli: "Archiviato, ma Alle è vivo. Gli scomparsi si cercano"

Notizie correlate

La mamma di Alessandro Venturelli dopo archiviazione: “Sono arrabbiatissima e delusa, gli scomparsi si cercano”Modena, 18 aprile 2026 – La scomparsa di Alessandro Venturelli deve essere inquadrata come allontanamento volontario.

Leggi anche: LIVE Ciclismo su pista, Europei 2026 in DIRETTA: inizia la madison femminile, Venturelli e Balsamo cercano un risultato importante

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La madre di Venturelli: Archiviato, ma Alle è vivo. Gli scomparsi si cercano; Alessandro Venturelli scomparso, l’inchiesta è stata archiviata. La mamma: È vergognoso; Scomparsa di Alessandro Venturelli, il gip archivia per la terza volta; Alessandro Venturelli scomparso, archiviata l’inchiesta. Così non lo troveremo mai, serve una nuova legge.

La madre di Venturelli: Archiviato, ma Alle è vivo. Gli scomparsi si cercanoIl 20enne sparito quasi sei anni fa, il giudice: fu allontanamento volontario. Roberta Carassai: ho dentro tanta rabbia, c’è un menefreghismo assoluto. Ma la battaglia va avanti e nel mio piccolo far ... ilrestodelcarlino.it

Scomparsa di Alessandro Venturelli, il gip archiviaIl gip del tribunale di Modena ha nuovamente archiviato, per la terza volta, il fascicolo legato alle indagini sulla scomparsa di Alessandro Venturelli, di Sassuolo, sparito nel nulla il 5 dicembre de ... ansa.it

Alessandro Venturelli, il gip archivia: "E’ una scomparsa volontaria” x.com

Siamo vicini anche oggi alla famiglia di Alessandro Venturelli dopo la decisione presa dalla procura con la speranza che il ragazzo possa far presto ritorno a casa magari proprio grazie alla segnalazione di chi legge on line la sua storia https://www.ultime - facebook.com facebook