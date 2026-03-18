Un uomo è stato ucciso in strada e la famiglia della vittima esprime dolore e sgomento. Nonostante il momento difficile, i familiari dichiarano di riporre fiducia nelle indagini portate avanti dalle autorità competenti. La scena si è svolta nella zona della Valdinievole, dove si stanno svolgendo gli accertamenti per chiarire l’accaduto. La comunità si stringe intorno alla famiglia colpita da questa tragedia.

Valdinievole, 18 marzo 2026 – La famiglia è molto scossa e addolorata. Ma siamo fiduciosi nell’operato della procura. Attendiamo l’esito delle indagini”. L’avvocato Paola Cappabianca tutela i genitori di Federico Meacci, 34 anni, morto dopo essere stato travolto – è questa l’ipotesi che si è tradotta in un’accusa – da una donna di origine straniera alla guida di un’auto che avrebbe proseguito il suo percorso senza fermarsi. È stata denunciata, il suo mezzo sequestrato, ed è stata disposta anche l’autopsia sul corpo del barista? della sprizteria di piazza della Berlina. Il conferimento dell’incarico si terrà domani. La famiglia di “Fede” (per gli amici), abita in un colle vicino a Montecatini e attende le notizie chiusa in un grande dolore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ucciso in strada, il dolore della famiglia: “Fiducia nelle indagini”

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