Firenze | fuga di gas in via Villamagna strade chiuse e bus deviati Caos traffico

Nel pomeriggio di oggi, 23 aprile 2026, a Firenze si è verificata una fuga di gas in via Villamagna, portando alla chiusura di alcune strade e alla deviazione di diverse linee di autobus. La situazione ha causato disagi al traffico cittadino, con le autorità che hanno attivato le procedure di sicurezza. La comunicazione ufficiale è arrivata da Palazzo Vecchio, senza ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente.

FIRENZE – Allarme nel pomeriggio di oggi, 23 aprile 2026, a Firenze per una fuga di gas. Lo rende noto Palazzo Vecchio. Toscana Energia sta effettuando un intervento in via di Villamagna. La strada è chiusa all’altezza di via Baldo Ruffoli. Alle 18.30 è scattata la chiusura anche di via Andriani per effettuare lo svuotamento della conduttura, operazione dei vigili del fuoco necessaria per riparare il guasto. Per la viabilità alternativa, spiega il Comune, sono state revocate le corsie preferenziali in via Giovanni dalla Bande Nere e via Coluccio Salutati. L’intervento andrà avanti anche in orario notturno. La polizia municipale sta gestendo il traffico.🔗 Leggi su Firenzepost.it

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