Basilicata sotto assedio | 7 nuovi impianti energetici scatenano il caos

Il Consiglio dei ministri ha approvato la realizzazione di sette nuovi impianti energetici in Basilicata, tra cui impianti eolici e agrivoltaici. La decisione riguarda diverse aree della regione e ha suscitato reazioni contrastanti tra cittadini e associazioni locali. Le autorizzazioni sono state concesse senza ulteriori approfondimenti pubblici e senza modificare le procedure di valutazione ambientale in corso. La questione ha acceso un dibattito acceso tra sostenitori e oppositori delle nuove infrastrutture.

? Cosa sapere Il Consiglio dei ministri approva sette nuovi impianti eolici e agrivoltaici in Basilicata.. I consiglieri Araneo e Verri denunciano rischi di sfruttamento del territorio lucano.. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla compatibilità ambientale per sette nuovi progetti tra impianti eolici e agrivoltaici in Basilicata, colpendo territori che vanno da Marsicovetere a Ferrandina, passando per Grottole, Montemilone, Craco e Irsina. La decisione centrale del Governo solleva forti interrogativi sulla gestione del territorio lucano, dove la concentrazione di infrastrutture energetiche è già ai massimi livelli nazionali per quanto riguarda gli aerogeneratori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata sotto assedio: 7 nuovi impianti energetici scatenano il caos Notizie correlate Golfo in crisi: l’export italiano e i costi energetici sotto assedioLe tensioni geopolitiche nel Golfo stanno colpendo duramente il cuore pulsante dell’economia italiana, mettendo a dura prova la tenuta dei comparti... Catania sotto assedio: costi energetici e carburanti minacciano le impreseLe imprese del catanese affrontano una minaccia diretta alla propria continuità operativa a causa della combinazione tra l’impennata dei costi...