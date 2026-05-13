Ragazzi diversamente abili

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foligno, è stata avviata un’iniziativa dedicata ai giovani con disabilità, offrendo percorsi di formazione specifici nel settore di loro scelta. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di acquisire competenze pratiche e migliorare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto coinvolge diverse figure professionali e si svolge in strutture dedicate, con l’intento di favorire l’autonomia e l’apprendimento dei ragazzi coinvolti.

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FOLIGNO Dare ai ragazzi con disabilità l’opportunità di formarsi nel settore di loro interesse per inserirsi nel mondo del lavoro: è questo l’obiettivo del progetto pilota “Hephaistos - Il diritto al lavoro attraverso il merito“, presentato ieri nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a Roma, alla presenza del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della presidente dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, Bianca Maria Tagliaferri. Il progetto, che punta a trasformare la disabilità in un percorso di alta...🔗 Leggi su Lanazione.it

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