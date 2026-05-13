Ragazzi diversamente abili

A Foligno, è stata avviata un’iniziativa dedicata ai giovani con disabilità, offrendo percorsi di formazione specifici nel settore di loro scelta. L’obiettivo è permettere ai partecipanti di acquisire competenze pratiche e migliorare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro. Il progetto coinvolge diverse figure professionali e si svolge in strutture dedicate, con l’intento di favorire l’autonomia e l’apprendimento dei ragazzi coinvolti.

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FOLIGNO Dare ai ragazzi con disabilità l’opportunità di formarsi nel settore di loro interesse per inserirsi nel mondo del lavoro: è questo l’obiettivo del progetto pilota “Hephaistos - Il diritto al lavoro attraverso il merito“, presentato ieri nella sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, a Roma, alla presenza del ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, della presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della presidente dell’Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, Bianca Maria Tagliaferri. Il progetto, che punta a trasformare la disabilità in un percorso di alta...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ragazzi diversamente abili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chi siamo al Sole Notizie correlate Trasporto diversamente abili. Nuovo mezzo alla MisericordiaUna giornata di grande festa per la Misericordia di Borgo a Mozzano, nel giorno del 129° anniversario dalla sua fondazione, sabato scorso. Leggi anche: Inaugurata a Villarbasse la 'Casa di...' per promuovere il cammino in autonomia delle persone diversamente abili Argomenti più discussi: Ragazzi diversamente abili; 80 ragazzi disabili piloti per una domenica: ritorna l'iniziativa Un giorno per noi; Educazione fisica e disabilità grave, a Udine bambini a scuola d'inclusione; Iniziativa per i bambini disabili negata: il Masci contesta il no del Vescovo. Oltre a 90enni ci sono pure persone giovani diversamente abili alla tecnologia .. il sistema sta fallendo.. prima cosa la di vede dai menu con il qr …. Quando il pranzo o la cena diventa a guardare il menu dal cellulare ha fallito. x.com Verona. Ragazzi diversamente abili lavorano in farmaciaFederfarma Verona partecipa all’iniziativa organizzata fino all’8 maggio da Grande Sfida. Obiettivo: insegnare a questi ragazzi i mestieri e le professioni, come quella di addetto alla farmacia. quotidianosanita.it