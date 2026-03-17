Trasporto diversamente abili Nuovo mezzo alla Misericordia

Sabato scorso, la Misericordia di Borgo a Mozzano ha celebrato il 129° anniversario della sua fondazione con una giornata dedicata al trasporto di persone diversamente abili. Durante l’evento, è stato presentato un nuovo mezzo destinato a migliorare i servizi offerti. La cerimonia si è svolta in un clima di festa, coinvolgendo volontari e cittadini.

Una giornata di grande festa per la Misericordia di Borgo a Mozzano, nel giorno del 129° anniversario dalla sua fondazione, sabato scorso. Una festa, soprattutto, condivisa da tutta la comunità, a partire da un foltissimo numero di volontari della Confraternita con una significativa partecipazione di giovani. La giornata ha visto l’inaugurazione di due automezzi: un nuovo mezzo speciale, una Citroen Berlingo, per il trasporto di persone con disabilità, acquistato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della Banca d’Italia, e un’auto Peugeot 2008 donata dalla famiglia Battista in ricordo di Giovanni Battista, scomparso soltanto una settimana fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trasporto diversamente abili. Nuovo mezzo alla Misericordia Articoli correlati Un nuovo pulmino per i ragazzi diversamente abili del centro educativoE’ un Natale ancora più bello, questo, per le ragazze e i ragazzi diversamente abili del centro socio educativo e riabilitativo diurno ‘L’Aquilone’... Addio a Emanuela Roveda, punto di riferimento per i diritti dei diversamente abili a LegnanoLegnano (Milano), 12 gennaio 2026 – Il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, il vicesindaco Anna Pavan e tutta la giunta comunale legnanese hanno... Contenuti utili per approfondire Trasporto diversamente Temi più discussi: Trasporto diversamente abili. Nuovo mezzo alla Misericordia; Referendum costituzionale 22 e 23 marzo 2026: servizio di trasporto elettori diversamente abili; Referendum sulla giustizia, le informazioni per il servizio trasporto dedicato ai diversamente abili; Referendum 2026, Siena attiva il trasporto per i diversamente abili. Un trasporto speciale gratuito. Il servizio per i diversamente abili grazie ai volontari di Anteas ApsAnche nel capoluogo arriva il veicolo attrezzato dell’associazione: basterà prenotarlo con una telefonata Un esempio bellissimo di una solidarietà che sa correre veloce, non lasceremo indietro ... ilrestodelcarlino.it Disabilità: Aida onlus, un nuovo pulmino in dono per il trasporto gratuito verso ospedali, centri medici, palestreL’associazione Aida Odv (Associazione italiana diversamente abili), con sede a Roma, ha ricevuto in dono da Unicredit un pulmino per il trasporto di persone con disabilità verso ospedali, centri ... agensir.it REFERENDUM – 22 e 23 MARZO 2026 Servizio di trasporto per elettori diversamente abili In occasione delle giornate di votazione del Referendum del 22 e 23 marzo 2026, il Comune organizza un servizio di trasporto dedicato agli elettori diversamente ab - facebook.com facebook