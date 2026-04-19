Inaugurata a Villarbasse la ' Casa di' per promuovere il cammino in autonomia delle persone diversamente abili

Venerdì 17 aprile 2026 è stata inaugurata a Villarbasse la 'Casa di...', un progetto promosso dall’associazione Progetto Davide. La struttura si trova negli spazi della Casa delle Associazioni di via San Martino e ha l’obiettivo di favorire il percorso verso l’autonomia delle persone con disabilità. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’associazione e delle istituzioni locali.

Il nuovo progetto abitativo ‘Casa di.’, promosso dall’associazione Progetto Davide per offrire alle persone con disabilità un percorso verso la vita autonoma ha preso ufficialmente il via venerdì 17 aprile 2026 negli spazi della Casa delle Associazioni di via San Martino a Villarbasse. All’evento.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Trasporto diversamente abili. Nuovo mezzo alla MisericordiaUna giornata di grande festa per la Misericordia di Borgo a Mozzano, nel giorno del 129° anniversario dalla sua fondazione, sabato scorso. Sinergia tra pubblico e privato per promuovere percorsi di autonomia per le persone con disabilitàA seguito della pubblicazione dell’Avviso da parte del ministro per le Disabilità, le realtà locali del terzo settore, anche grazie al supporto dei... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Inaugurata la 'Casa di...' per promuovere il cammino in autonomia delle persone diversamente abili; Inaugurata Casa di…, il nuovo progetto per l’inclusione di Progetto Davide. Inaugurata a Villarbasse la 'Casa di...' per promuovere il cammino in autonomia delle persone diversamente abiliIl nuovo progetto abitativo ‘Casa di…’, promosso dall’associazione Progetto Davide per offrire alle persone con disabilità un percorso verso la vita autonoma ha preso ufficialmente il via venerdì 17 ... torinotoday.it Nasce Casa di..., nuovo progetto abitativo per le persone con disabilitàA Villarbasse si punta all'inclusione grazie all'impegno all'associazione Progetto Davide. Obiettivo: garantire una vita autonoma. In arrivo anche la portineria di paese ... rainews.it A casa di Orazio Costa tra i tesori dell’archivio in attesa di un riscatto x.com Tre documenti d’archivio di quattro secoli fa hanno permesso di individuare l’esatta posizione dell’unica casa acquistata dall’autore di Amleto facebook