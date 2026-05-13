Tra Lombardia e Marche, sono stati fermati tre cittadini albanesi sospettati di aver commesso furti in abitazione. La polizia ha individuato una base logistica a Vimodrone, da cui partivano i trasferimenti. Le autorità stanno proseguendo le indagini per chiarire l’ampiezza dell’attività criminale. I tre sono stati posti in fermo, mentre si prosegue con gli accertamenti.

Tre cittadini albanesi fermati in una vasta operazione della Polizia di Stato contro una serie di furti in abitazione e ricettazione tra Lombardia e Marche. L’azione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, è stata condotta tra febbraio e aprile 2026 e ha portato anche al sequestro di refurtiva di ingente valore. Le indagini e la scoperta della base logistica Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Squadra Mobile di Milano e quella di Pesaro, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di un’Unità Operativa di Primo Impiego. Gli investigatori hanno individuato la base logistica del gruppo criminale in un box sotterraneo situato a Vimodrone (MI), utilizzato come punto di partenza per le trasferte finalizzate alla commissione dei reati.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Raffica di furti tra Lombardia e Marche, sgominata banda di trasfertisti: tre fermi, la base era a Vimodrone

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