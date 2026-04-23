Spaccate e raffica di furti nel cuore di Genova | sgominata banda di 5 persone

Da genovatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel centro di Genova, una banda composta da cinque persone ha messo a segno nove furti in pochi giorni. Gli episodi si sono verificati con frequenza, coinvolgendo negozi e ristoranti della zona. Gli investigatori hanno riscontrato un modus operandi ripetuto, caratterizzato da spaccate e serrature forzate. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili e ricostruire l’intera sequenza degli eventi.

Sono entrati in azione nove volte nel giro di pochi giorni per colpire negozi e ristoranti del centro di Genova, sempre con lo stesso modus operandi, tra spaccate, serrature forzate e furti. E un bottino che ha superato i 15mila euro.Ma alla fine la polizia di Stato è riuscita a rintracciarli e a.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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