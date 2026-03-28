Una banda di trasfertisti è stata fermata dopo una serie di furti nelle abitazioni del Nordest. Gli agenti hanno individuato un appartamento utilizzato come base operativa, che fungeva da nascondiglio per la refurtiva e per gli strumenti utilizzati durante i colpi. L’indagine ha portato all’arresto dei sospettati, che avevano messo a segno numerosi furti nella zona.

Il blitz il 26 marzo. Il blitz a Noale (Venezia), i reati contestati nel trevigiano a Villorba. Il blitz messo a segno dalla Squadra Mobile di Padova al termine di una serrata indagine. Rinvenuti gioielli, ma anche tutti gli "attrezzi" per l'illecita attività Un anonimo appartamento preso in affitto, un nascondiglio per la refurtiva e un altro per gli "attrezzi del mestiere". Catturata una "batteria" di predoni professionisti che da qualche settimana aveva preso di mira il Veneto. L'impressione degli inquirenti sarebbe che il gruppo dopo una serie di scorribande si sarebbe allontanata per trasferirsi in altre zone da colpire e una volta arraffata una certa refurtiva, avrebbero fatto rientro in patria indisturbati. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Furti a raffica nelle abitazioni del Nordest: catturata banda di trasfertisti

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