Venerdì alle 17:30, nell’Aula Magna della Malatestiana, si terrà la presentazione del romanzo ‘Love Bombing’, scritto da Raffaele Passerini e pubblicato nel 2026 da Castelvecchi. Si tratta del primo libro dell’autore, che verrà mostrato al pubblico in questa occasione. L’evento è aperto a chi desidera conoscere il nuovo lavoro letterario di Passerini.

Venerdì alle 17:30 l’Aula Magna della Malatestiana ospiterà la presentazione del volume ‘Love Bombing’, romanzo d’esordio di Raffaele Passerini, pubblicato da Castelvecchi nel 2026. A dialogare con l’autore sarà Paolo Zanfini. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti. ‘Love Bombing’ è un romanzo di formazione sentimentale che attraversa desideri, fragilità e relazioni tossiche, intrecciando autobiografia e riflessione emotiva. Ambientato nella New York dei primi anni 2000, il libro racconta la storia di Raffaele, trentenne italiano trasferitosi negli Stati Uniti per inseguire il sogno del cinema e di una vita finalmente autentica. In una città che promette infinite possibilità, il protagonista incontra Jean-Luc, uomo affascinante e carismatico di cui si innamora profondamente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raffaele Passerini presenta il suo romanzo ’Love bombing’

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