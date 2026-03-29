Te la do io l’America Gli Usa di Passerini in ’Love bombing’

Negli anni 2000, un europeo racconta la sua esperienza a New York, città simbolo del sogno americano. La narrazione si concentra sul periodo in cui gli Stati Uniti sono stati al centro dell’attenzione internazionale, attraversando cambiamenti e sfide. La testimonianza si focalizza sugli eventi e le atmosfere di quel decennio, offrendo uno spaccato diretto di una fase storica di grande trasformazione.