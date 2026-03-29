Te la do io l’America Gli Usa di Passerini in ’Love bombing’
Negli anni 2000, un europeo racconta la sua esperienza a New York, città simbolo del sogno americano. La narrazione si concentra sul periodo in cui gli Stati Uniti sono stati al centro dell’attenzione internazionale, attraversando cambiamenti e sfide. La testimonianza si focalizza sugli eventi e le atmosfere di quel decennio, offrendo uno spaccato diretto di una fase storica di grande trasformazione.
"La New York dei primi anni dieci del 2000, il sogno americano vissuto da un europeo, la competitività, l’etica del lavoro, la familiarità dei luoghi visti nei film, l’attrazione-accoglienza-selezione che rendono tutto accessibile e irraggiungibile allo stesso tempo, il mescolarsi del mondo che la rende una babele fucina di innovazione costante, un non-posto al centro di tutto". Così Alessandra Andreani, docente del Dipartimento di Lingue applicate all’Unicollege, declina ‘Love Bombing’, il romanzo d’esordio del regista e docente di Arts & Cultural Management alla Rome Business School, Raffaele Passerini. "Un viaggio di formazione... 🔗 Leggi su Lanazione.it
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