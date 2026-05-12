Amore manipolazione e dipendenza | debutta il primo romanzo di Raffaele Passerini
Venerdì 15 maggio alle 17.30 presso l’Aula Magna della Malatestiana si terrà la presentazione del primo romanzo di Raffaele Passerini, intitolato ‘Love Bombing’ e pubblicato da Castelvecchi nel 2026. L’evento introduce un’opera che affronta temi come amore, manipolazione e dipendenza, segnando l’esordio letterario dell’autore. La presentazione sarà un’occasione per conoscere i dettagli del volume e il percorso che ha portato alla sua pubblicazione.
Venerdì 15 maggio, alle 17.30, l’Aula Magna della Malatestiana ospiterà la presentazione del volume ‘Love Bombing’, romanzo d’esordio di Raffaele Passerini, pubblicato da Castelvecchi nel 2026. A dialogare con l’autore sarà Paolo Zanfini. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento posti.‘Love.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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