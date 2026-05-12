Amore manipolazione e dipendenza | debutta il primo romanzo di Raffaele Passerini

Venerdì 15 maggio alle 17.30 presso l’Aula Magna della Malatestiana si terrà la presentazione del primo romanzo di Raffaele Passerini, intitolato ‘Love Bombing’ e pubblicato da Castelvecchi nel 2026. L’evento introduce un’opera che affronta temi come amore, manipolazione e dipendenza, segnando l’esordio letterario dell’autore. La presentazione sarà un’occasione per conoscere i dettagli del volume e il percorso che ha portato alla sua pubblicazione.

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