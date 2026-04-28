Enzo Fernandez Real Madrid il viaggio in Spagna che alimenta le voci di mercato | cos’è successo

Enzo Fernandez, centrocampista argentino nato nel 2001 e attualmente in forza al Chelsea, è tornato a essere al centro delle notizie di mercato in seguito a un viaggio in Spagna. Le immagini di Fernandez durante il soggiorno hanno fatto crescere le speculazioni sul suo possibile trasferimento al Real Madrid. La situazione ha attirato l’attenzione di media e tifosi, mentre il giocatore non ha ancora commentato ufficialmente le voci.

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