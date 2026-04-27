Jannik Sinner ha raggiunto un traguardo importante al Madrid Open superando il record di Rafael Nadal. La vittoria è arrivata dopo una partita combattuta, che ha portato il tennista italiano a scrivere il suo nome in una delle tappe più prestigiose del circuito ATP. Dopo l’incontro, Sinner ha mostrato un atteggiamento umile, riconoscendo il valore del risultato senza esaltarsi. La sfida si è conclusa con il suo nome tra i record del torneo.

"> Jannik Sinner: Una vittoria che segna la storia al Madrid Open. Il difficile percorso di Jannik Sinner nel tennis professionistico ha recentemente preso una piega storica dopo la sua impressionante vittoria al Madrid Open. Sinner ha superato Elmer Moller con un punteggio convincente di 6-2, 6-3, avanzando così al quarto turno del torneo. Questo trionfo non solo rappresenta un importante passo nella carriera di Sinner, ma ha anche schiacciato un record precedentemente detenuto da Rafael Nadal, che si assicura la sua posizione tra i grandi del tennis. Con questa vittoria, Sinner ha superato il record di 23 vittorie consecutive di Nadal a livello di Masters 1000, un traguardo che ha suscitato gioia e orgoglio in lui.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Jannik Sinner: umiltà dopo aver superato il record di Rafael Nadal a Madrid.

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Jannik Sinner non è solo talento. È silenzio, lavoro, fame. È uno di quelli che non parlano troppo… ma quando scendono in campo, fanno parlare tutto il resto. Ogni colpo è sacrificio. Ogni vittoria è costruita, passo dopo passo, senza scorciatoie. Senza bisogn - facebook.com facebook