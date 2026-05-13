Raduno veicoli storici

Da pisatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo 31 maggio si terrà il secondo raduno di veicoli storici organizzato dalla proloco 'La Fumarola' di Sasso Pisano. L’evento fa parte di una serie di manifestazioni dedicate alla promozione del territorio e delle sue risorse naturali. La giornata prevede l’esposizione di auto e moto d’epoca, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi e coinvolgere appassionati e visitatori.

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Nell’ambito delle manifestazioni volte alla valorizzazione del territorio, la proloco 'La Fumarola' di Sasso Pisano, per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle proprie risorse naturali, organizza per domenica 31 maggio il secondo raduno di veicoli storici.Saranno presenti auto e moto d’epoca.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Raduno Auto Storiche Rise VC

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