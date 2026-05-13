Raduno veicoli storici

Il prossimo 31 maggio si terrà il secondo raduno di veicoli storici organizzato dalla proloco 'La Fumarola' di Sasso Pisano. L’evento fa parte di una serie di manifestazioni dedicate alla promozione del territorio e delle sue risorse naturali. La giornata prevede l’esposizione di auto e moto d’epoca, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi e coinvolgere appassionati e visitatori.

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Nell’ambito delle manifestazioni volte alla valorizzazione del territorio, la proloco 'La Fumarola' di Sasso Pisano, per promuovere la conoscenza dei luoghi e delle proprie risorse naturali, organizza per domenica 31 maggio il secondo raduno di veicoli storici.Saranno presenti auto e moto d’epoca.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Raduno Auto Storiche Rise VC Notizie correlate Il Club Veicoli Storici Piacenza chiude un’altra Dakar Classic al fianco di Luciano CarcheriIl pilota ligure è riuscito a portare a termine anche questa edizione, sotto i colori della Squadra Corse Angelo Caffi è arrivato al traguardo... Rocca Pisana. Raduno delle PorscheOggi la Rocca Pisana ospiterà il raduno automobilistico dedicato agli appassionati di vetture Porsche, promosso dall’associazione Asd Gt Tour e... Temi più discussi: Raduno per Auto Storiche Città di Trieste; Gonzaga, debutta la fiera dei motori. Tra supercar e veicoli storici; Presentato il 35mo raduno per auto storiche Città di Trieste; Novara, presentata la 15esima edizione del Raduno Auto e Moto d’Epoca. Presentato il 35mo raduno per auto storiche Città di TriesteÈ stato presentato questa mattina, al Civico Museo d’Arte Orientale, il 35° Raduno per Auto Storiche Città di Trieste, in programma dall’8 al 10 maggio prossimi. Sono intervenuti il presidente del C ... triestecafe.it Successo per il primo raduno Santa Cruz di auto storicheVenticinque auto storiche selezionate si sono incontrate domenica a Santa Croce per il 1° raduno Santa Cruz, organizzato dal Club Automobilistico La ... gonews.it