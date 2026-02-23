Il Club Veicoli Storici Piacenza chiude un’altra Dakar Classic al fianco di Luciano Carcheri
Il Club Veicoli Storici Piacenza celebra il successo di Luciano Carcheri alla Dakar Classic, gara difficile nel deserto dell’Arabia Saudita. La causa è la sua abilità nel superare ostacoli e mantenere il veicolo in perfette condizioni durante tutta la corsa. Carcheri ha completato la competizione con un risultato che dimostra la sua esperienza e determinazione. La gara si è conclusa con soddisfazione, lasciando un segno importante nel suo percorso sportivo.
Il pilota ligure è riuscito a portare a termine anche questa edizione, sotto i colori della Squadra Corse Angelo Caffi è arrivato al traguardo conquistando la 29esima posizione «Si è chiusa con grande soddisfazione l’ennesima spedizione di Luciano Carcheri alla Dakar Classic. Il pilota ligure è riuscito a portare a termine anche questa edizione dell’affascinante quanto temibile gara nel deserto, disputata ancora una volta in Arabia Saudita». A parlare e a offrire il resoconto l’Asd Club Veicoli Storici Piacenza, al fianco del pilota insieme alla compagna Fabrizia Pons. «Il sodalizio piacentino – scrive il club - ha infatti deciso anche per il 2026 di rinnovare il sostegno all’amico Luciano che al volante di una Isuzu Vehicross V6 del 2000 sotto i colori della Squadra Corse Angelo Caffi è arrivato al traguardo conquistando la 29esima posizione in classifica generale. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
