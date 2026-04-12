Oggi a Rocca Pisana si svolge un raduno dedicato agli appassionati di vetture Porsche. L’evento è organizzato dall’associazione Asd Gt Tour e vede il patrocinio del Comune di Scarlino. La manifestazione riunirà numerosi partecipanti che presenteranno diverse vetture del marchio tedesco. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e prevede l’esposizione delle auto lungo le vie del centro storico.

Oggi la Rocca Pisana ospiterà il raduno automobilistico dedicato agli appassionati di vetture Porsche, promosso dall’associazione Asd Gt Tour e patrocinato dal Comune di Scarlino. L’evento si svolgerà dalle 10.30 alle 17.30 nel parcheggio della Rocca, luogo individuato dagli organizzatori come punto di arrivo e di partenza. Dopo l’arrivo e la sosta delle vetture alla Rocca Pisana, i partecipanti saranno accompagnati alla scoperta del centro storico, con un percorso guidato che li condurrà tra i principali luoghi di interesse, con soste nelle attività locali e nei ristoranti del borgo. Ad accompagnare il gruppo saranno Lorenzo Marasco, direttore dei Musei di Scarlino, e il funzionario comunale Marco Bizzarri, in un itinerario pensato per offrire una lettura del territorio che tenga insieme storia, paesaggio e accoglienza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rocca Pisana. Raduno delle Porsche

Ippodromo Caprilli, il Comune ripiega su Alfea: chiesta la gestione delle corse alla società pisanaStringenti i tempi imposti dal Masaf che entro il 30 gennaio deve conoscere la società che si occuperà del servizio.

Maxi-raduno delle Polizie locali: "Ogni giorno al servizio della comunità"San Sebastiano, a Melzo il tradizionale raduno delle Polizie locali tra festa, gratitudine e resoconti: "Grazie per ciò che fate".