Radici e Germogli La musica non ha confini A scuola nasce il coro interculturale

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo coro interculturale è stato avviato a scuola, chiamato “Roots&Shoots”, che significa Radici e Germogli. Il progetto mira a coinvolgere studenti di diverse provenienze per promuovere l’integrazione attraverso la musica. La denominazione mette in evidenza l’idea di collegare il passato e il presente, unendo tradizione e innovazione. L’iniziativa si propone di creare un ambiente condiviso, dove le diversità culturali possano trovare uno spazio comune attraverso il canto.

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Si chiama “Roots&Shoots“, Radici e Germogli, e il nome è già un manifesto che rende bene il senso di un progetto nato per unire memoria e futuro, tradizione e nuove energie. La Filarmonica Giuseppe Verdi di Ponte San Giovanni ha scelto di dare vita a un coro interculturale e intergenerazionale che intreccia le voci dei musicisti della Filarmonica e della sua Jazz Blues Bridge Band con quelle della comunità cristiana centro-africana del territorio. Un incontro di esperienze, storie e tradizioni musicali che oggi varca la soglia della scuola e si trasforma in un laboratorio di inclusione, dialogo e crescita condivisa. È la musica, che con il suo linguaggio universale, racconta il progetto nella sua forma più autentica: accorcia le distanze, supera le differenze e rende visibile, nota dopo nota, il senso più profondo della parola comunità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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