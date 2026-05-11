Modigliana e Monbazillac l’amicizia oltre i confini nasce tra i banchi di scuola

Non sono serviti dizionari o traduttori digitali: ai bambini della scuola primaria "Pietro Alpi" di Modigliana è bastato un sorriso e la voglia di giocare per abbattere ogni barriera linguistica. Dal 23 al 28 aprile, la comunità scolastica modiglianese ha aperto le porte a ventidue piccoli alunni.🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Leggi anche: La vela del futuro nasce tra i banchi di scuola

Vicobello Meteo: quando la passione per il meteo nasce tra i banchi di scuolaGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Nasce da una richiesta semplice ma significativa il progetto “Vicobello Meteo”, la nuova collaborazione...