la musica non ha confini pratiche creative di oggi

Venerdì scorso si è svolto un evento dedicato alla ricerca artistica, all’istruzione superiore e all’innovazione tecnologica in ambito operistico. Durante la manifestazione, i rappresentanti di un conservatorio della Spezia hanno illustrato i progetti a cui hanno lavorato, evidenziando le pratiche creative attuali e il loro approccio alla musica senza confini. La giornata ha visto la presentazione di diverse iniziative legate all’evoluzione artistica e tecnologica nel settore.

È stato venerdì scorso il giorno X: durante l’evento ’Artistic Research, Higher Education and Technological-Innovation in Opera’ i rappresentanti del conservatorio Puccini della Spezia hanno presentato i progetti in cui si sono impegnati. Un’importante e ulteriore occasione di internazionalizzazione, fedele all’assunto che la musica non conosce confini, portata avanti da questo polo di alta formazione che si è già contraddistinto negli anni per la sua vocazione aperta a talenti da ogni angolo del mondo. Nel pomeriggio, sono intervenuti nel panel 4 ’ Opera VR: progettare in Virtual Reality per la didattica’: Alessandra Montali con ’Opera VR:... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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