Giornate europee dei mulini storici al Museo Mulino Sapignoli | degustazioni di vini zirudèle e percorsi d' arte

Sabato 16 e domenica 17 maggio si svolgono le Giornate Europee dei Mulini Storici al Museo Mulino Sapignoli, con visite guidate dedicate alla scoperta del patrimonio dei mulini. L’evento prevede anche degustazioni di vini e di zirudèle, un prodotto tipico locale. Durante le giornate, il museo rimane aperto al pubblico con aperture straordinarie per permettere ai visitatori di esplorare le strutture e conoscere le tecniche tradizionali di lavorazione.

Sabato 16 e domenica 17 maggio tornano le Giornate Europee dei Mulini Storici, l'evento che mira a far conoscere il patrimonio storico e culturale dei mulini attraverso aperture straordinarie e visite guidate. Per l'occasione, il Museo Mulino Sapignoli di Poggio Torriana ha pensato un programma.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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