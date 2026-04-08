Anniversario Polizia vertici accolti da Mattarella al Quirinale

Da tv2000.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione dell’anniversario della Polizia di Stato, i principali dirigenti del corpo sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica. La visita si è svolta prima della cerimonia prevista per il 10 aprile in Piazza del Popolo. La visita include incontri ufficiali e scambi di cortesie tra i vertici e il capo dello Stato. La cerimonia commemorativa si terrà tra pochi giorni.

Anniversario della Polizia di Stato: i vertici del corpo sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella in vista della cerimonia del 10 aprile in Piazza del Popolo. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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