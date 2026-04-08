Anniversario Polizia vertici accolti da Mattarella al Quirinale

In occasione dell’anniversario della Polizia di Stato, i principali dirigenti del corpo sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica. La visita si è svolta prima della cerimonia prevista per il 10 aprile in Piazza del Popolo. La visita include incontri ufficiali e scambi di cortesie tra i vertici e il capo dello Stato. La cerimonia commemorativa si terrà tra pochi giorni.

Anniversario della Polizia di Stato: i vertici del corpo sono stati ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella in vista della cerimonia del 10 aprile in Piazza del Popolo. Servizio di Clara Iatosti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Anniversario Polizia, vertici accolti da Mattarella al Quirinale Sanremo 2026, i big da Mattarella: l'arrivo al QuirinaleI big che si alterneranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo sono oggi in visita al Quirinale, per essere ricevuti dal presidente Mattarella. Sanremo 2026, i Big ricevuti da Mattarella al QuirinaleQuesta mattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto i Big di Sanremo 2026 al Quirinale. Anniversario Polizia, vertici accolti da Mattarella al Quirinale La Polizia di Stato ricevuta al Quirinale per il 174° AnniversarioIn vista delle celebrazioni per il 174° Anniversario della fondazione, questa mattina, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto il capo della Polizia Vittorio Pisani ed una delegaz ... poliziadistato.it Mattarella riceve al Quirinale i vertici della Polizia di Stato: Punto di tranquillità in un momento di conflitti e tensioniLe parole del presidente della Repubblica incontrando al Quirinale i vertici della polizia di Stato in occasione del 174° anniversario di fondazione della Polizia di Stato ... affaritaliani.it