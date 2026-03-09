Mattarella la cerimonia al Quirinale per la Giornata internazionale della donna | ‘Il conto tra la Repubblica e le donne non è ancora alla pari’

Questa mattina, alla cerimonia a Montecitorio per la Giornata internazionale della donna, il presidente della Repubblica ha partecipato a un evento ufficiale. Durante l'incontro sono stati ricordati i diritti delle donne e le disparità ancora presenti nel Paese. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e associazioni impegnate nel promuovere l’uguaglianza di genere.

Questa mattina al Palazzo del Quirinale la cerimonia per la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Nella sala gremita siedono molte donne di tutte le età: professioniste, lavoratrici, rappresentanti delle istituzioni, del mondo della cultura, della scuola e dell’impresa. Molte ascoltano in silenzio, con lo sguardo attento; altre trattengono l’emozione mentre scorrono le parole del capo dello Stato. All’evento partecipano le più alte cariche istituzionali, tra cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana e la vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mattarella, la cerimonia al Quirinale per la Giornata internazionale della donna: ‘Il conto tra la Repubblica e le donne non è ancora alla pari’ Articoli correlati Giornata Internazionale della Donna: la celebrazione del 9 marzo al Palazzo del QuirinaleTra i volti noti che vi prenderanno parte troveremo Eugenia Roccella, Amalia Ercoli Finzi, Malika Ayane, Cristina Cassar Scalia, Giulia Galeotti,... Jovanotti è commendatore della Repubblica. L’incontro con Mattarella e la visita al Quirinale: “Sono felice”Arezzo, 3 febbraio 2026 – “Sono andato a ringraziare il presidente Mattarella perché nei giorni scorsi ho ricevuto l'onorificenza a commendatore... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mattarella la cerimonia al Quirinale... Temi più discussi: Mattarella, cerimonia al Quirinale per le Onorificenze al merito. FOTO; INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SERGIO MATTARELLA IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI CONSEGNA DELLE ONORIFICENZE DELL'ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA CONFERITE MOTU PROPRIO A CIT; Paralimpiadi Milano Cortina, oggi cerimonia di apertura con Mattarella e Meloni. La diretta; Mattarella: Nuova guerra sanguinaria e due visioni del mondo. Non rassegniamoci all'indifferenza. Mattarella: Le donne hanno trasformato la Repubblica, ma ancora ostacoli e disparitàLa cerimonia al Quirinale per l’8 marzo per celebrare il primo voto nel referendum del 1946: Fu un’autentica rivoluzione ... repubblica.it Mattarella al Quirinale: «Dare voce ai talenti femminili per un'Italia più giusta»Il presidente della Repubblica per l'8 marzo: dal voto del 1946 alle riforme, un appello a investire nelle donne e a sradicare la violenza di genere ... lasicilia.it 8 MARZO | Mattarella: "Il voto alle donne fu un'autentica rivoluzione. Pose fine a una secolare discriminazione e l'inizio di una nuova stagione". In corso al Quirinale la celebrazione della "Giornata Internazionale della Donna" #ANSA x.com 8 MARZO | Mattarella: "Il voto alle donne fu un'autentica rivoluzione. Pose fine a una secolare discriminazione e l'inizio di una nuova stagione". In corso al Quirinale la celebrazione della "Giornata Internazionale della Donna" #ANSA - facebook.com facebook